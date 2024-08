Alcol e stupefacenti alla guida, al setaccio le strade del Garda

Maxi controlli dei carabinieri sulle strade del Garda: numerose denunce per guida in stato di ebbrezza o per stupefacenti.

I carabinieri di Peschiera del Garda nella serata di ieri, 29 agosto, hanno eseguito una serie di controlli straordinari sulle principali strade del territorio gardesano. Obiettivo combattere gli incidenti stradali causati dall’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti.

I carabinieri si sono avvalsi della collaborazione dell’azienda Forensics Lab Service, specializzata nella fornitura di prestazioni di verifica e conferma di assunzione di sostanze stupefacenti da parte degli utenti della strada, impiegando un laboratorio mobile, con personale specializzato, all’interno del quale sono stati esaminati 34 soggetti fermati nel corso dell’attività.

Le strade passate al setaccio.

I controlli, in particolare, si sono focalizzati sulle principali arterie di accesso alle località rivierasche quali Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise e Bardolino, dove è ancora importante l’afflusso turistico.

Nel corso delle operazioni, i militari hanno deferito in stato di libertà una persona per guida in stato di ebbrezza, poiché trovata alla guida con un tasso alcolemico di 0,96 g/l nonché segnalato alla Prefettura di Verona una persona, quale assuntore di stupefacenti, in quanto trovata in possesso di 2 grammi di marijuana. Nel medesimo contesto, i militari dell’Aliquota Operativa ne hanno segnalata un’altra in quanto trovata in possesso di 3 grammi di hashish.

A seguito degli accertamenti tecnici effettuati sul posto da personale specializzato sul laboratorio mobile, inoltre, i militari della Stazione di Pastrengo hanno deferito in stato di libertà, per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, una persona in quanto trovata positiva alla cannabis e alle anfetamine, procedendo al sequestro dell’autovettura e al ritiro dei documenti di circolazione e di guida.

Nel corso della serata, nel complesso, sono state controllate 62 persone ed eseguite verifiche su 70 veicoli, elevando numerose contravvenzioni al Codice della Strada, controllando inoltre 3 esercizi pubblici.