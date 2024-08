A Valeggio tutto pronto per la festa del Nodo d’Amore.

L’Associazione Ristoratori di Valeggio sul Mincio conferma la festa del Nodo d’Amore: un evento imperdibile per gli amanti della buona cucina e delle tradizioni locali. Sabato 7 e domenica 8 settembre, piazza Carlo Alberto si trasformerà in un palcoscenico di sapori e convivialità per la celebrazione del Nodo d’Amore.

Questo weekend speciale sarà un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera festosa di Valeggio sul Mincio, all’insegna del gusto autentico e dei prodotti tipici del territorio. Gli ospiti potranno assaporare il celebre tortellino, il piatto che ha portato Valeggio alla ribalta gastronomica, e le eccellenze vitivinicole del territorio.