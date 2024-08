Ingegneria robotica è il nuovo corso di laurea dell’Università di Verona.

L’università di Verona ha attivato, per l’anno accademico in arrivo, il corso di laurea triennale in Ingegneria robotica, cioè dei sistemi robotici e intelligenti. La nascita di questo nuovo percorso formativo, che arrivata a tre anni di distanza dal corso in Ingegneria dei sistemi medicali per la persona, è stata resa possibile grazie a importanti figure. Si tratta di docenti, ricercatrici e ricercatori che nei laboratori dell’ateneo, si occupano di ricerca nei settori dell’automazione e della robotica. Ma anche della programmazione e dell’intelligenza artificiale, dell’IoT e dei sistemi cyberfisci, della realtà aumentata e della fisica, anche in collegamento e in collaborazione con atenei e centri di ricerca internazionali.

Un mix di conoscenze e competenze innovative, già presenti all’università di Verona, attraverso cui sarà possibile formare professioniste e professionisti capaci di innovare processi e prodotti nei settori dell’industria e della salute.