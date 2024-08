Dalla Regione pioggia di euro per il parco Hack di Povegliano

Dalla Regione pioggia di euro per il parco Margherita Hack di Povegliano.

Quasi 100 mila euro sono in arrivo dalla Regione a Povegliano Veronese per il parco sportivo Margherita Hack. La somma si riferisce al contributo riconosciuto, relativo all’investimento legato al parco recentemente inaugurato.

“Abbiamo partecipato questa primavera ad un bando regionale destinato alle strutture sportive – spiega Maurizio Facincani, vicesindaco e delegato al bilancio -. E grazie al valore del progetto il bonifico che riceveremo, che coprirà circa 1/3 dell’importo speso, recupereremo molte risorse”.

La direzione Lavori Pubblici ed Edilizia di palazzo Balbi ha stilato nel mese di agosto la graduatoria delle domande, riconoscendo al comune di Povegliano i circa 100 mila euro per gli interventi su “Aree e percorsi attrezzati, anche di nuova realizzazione, destinati all’attività sportiva ivi compreso lo sport di cittadinanza, inteso come attività sportiva, motoria e ricreativa che si svolge in spazi aperti”.

Il nuovissimo Parco Margherita Hack di via Rita Levi Montalcini ha quindi dimostrato di avere tutte le carte in regola, grazie ai campi da basket (il primo “pubblico” in paese) e da calcetto. Oltre al tavolo da ping pong. Un successo sicuramente sul lato economico, che si accompagna tuttavia anche al successo di pubblico: il parco è frequentatissimo, soprattutto dalla fascia di popolazione costituita da ragazzi e ragazze.

Lo spazio viene vissuto di giorno ma anche di sera, grazie al tecnologico impianto di luci a led a basso consumo che rende fruibili gli spazi anche quando il sole tramonta. “Stiamo già vagliando le idee per reinvestire questa importante cifra – spiega la sindaca Roberta Tedeschi -. Ma la gioia più grande è vedere tanti e tante giovani e famiglie che affollano l’area per praticare sport e socializzare nei ampi spazi verdi”.