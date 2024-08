Barman parte per l’Ucraina per raccogliere fondi per beneficenza con i suoi cocktail.

Parte per l’Ucraina per raccogliere fondi per beneficenza con i suoi cocktail: si tratta di Enrico Gonzato, un noto barman di livello internazionale originario di Caldiero. Proprio lui ha ideato un’iniziativa solidale per supportare chi è colpito dalla guerra. Gonzato ha deciso di mettere a disposizione le sue abilità nella miscelazione di cocktail per offrire un aiuto concreto alle persone in difficoltà.

Oggi parte alla volta di Leopoli, in Ucraina, portando con sé non solo la sua passione per la mixologia, ma anche la volontà di fare del bene. Tra i suoi bagagli c’è una speciale valigetta da barman contenente tutto l’occorrente per preparare il “drink della solidarietà”.

Non è la prima volta che il professionista si reca in Ucraina, avendo partecipato in passato a un evento per un marchio locale di attrezzature da bar. Questa volta, il suo viaggio ha un obiettivo umanitario: sostenere un’associazione che opera a favore delle persone colpite dalla guerra. Il progetto prevede l’utilizzo di materiali bellici dismessi, come residui di armi e altri strumenti, per creare oggetti utili. Questi manufatti verranno venduti per raccogliere fondi da destinare alle famiglie in difficoltà a causa del conflitto.