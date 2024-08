Vede i carabinieri e butta per terra il sacchetto con la cocaina: arrestato

San Bonifacio, 26enne arrestato per spaccio: aveva un sacchetto con 25 grammi di cocaina.

Nel tardo pomeriggio del 27 agosto scorso, i carabinieri di San Bonifacio hanno arrestato un tunisino, senza fissa dimora, disoccupato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane è stato notato aggirarsi a piedi, con fare sospetto, in via Villabella a San Bonifacio tanto da insospettire i militari che dopo averlo raggiunto lo hanno invitato a fermarsi. Alla vista della pattuglia il 26enne, convinto che il suo gesto potesse passare inosservato, faceva scivolare a terra un involucro in cellophane che teneva stretto nella mano e che, prontamente recuperato, è risultato contenere 25 grammi di cocaina.

Vistosi alle strette, il giovane, peraltro in evidente stato di alterazione psicofisica, ha iniziato a inveire contro i carabinieri e a sferrare calci con l’intento di sottrarsi al controllo, per poi essere prontamente bloccato. Il 26enne è stato poi portato presso la casa circondariale di Verona Montorio, a disposizione del Magistrato scaligero.