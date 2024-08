Misteriosa scia luminosa nel cielo di Verona: ecco che cos’era

Ecco cos’era la misteriosa scia luminosa che per quasi un minuto è stata visibile nel cielo sopra Verona.

Nella serata di ieri, martedì 27 agosto, intorno alle 21.29, una misteriosa scia luminosa ha solcato il cielo sopra Verona. Un evento spettacolare che ha catturato l’attenzione di molte persone, visibile in mezza Europa, dalla Francia alla Germania.

Una luminosa scia nel cielo, simile a una meteora, ma visibile per molto più tempo, per quasi un minuto. Gli esperti ritengono che non si trattasse affatto di una meteora, visto che le meteore si muovono molto più velocemente e sono visibili solo per pochi secondi al massimo.

Potrebbe essersi trattato piuttosto dei resti di un satellite in disintegrazione nell’atmosfera. Il fenomeno, visibile anche a Verona, è stato particolarmente osservato nel nord della Francia, Belgio, Lussemburgo, Svizzera e Germania. Sebbene non raro, l’evento ha offerto uno spettacolo affascinante e insolito per chi ha avuto la fortuna di vederlo.