All’ospedale di Villafranca sempre più attivo l’ambulatorio per disturbi tiroidei in gravidanza.

Sempre più donne incinte si rivolgono all’ambulatorio integrato per i disturbi tiroidei durante la gravidanza, attivo all’ospedale Magalini di Villafranca. Dal 2022 al 2023, c’è stato un aumento del 32,5% di accessi.

Perché è importante?

Durante la gravidanza, la tiroide può subire cambiamenti anche in donne senza problemi tiroidei precedenti. È fondamentale diagnosticare e trattare precocemente eventuali alterazioni per evitare rischi per la madre e il bambino, come problemi nello sviluppo del feto e complicanze al parto.

L’ambulatorio.

Attivo dal 2020, l’ambulatorio è gestito da un team di specialisti, tra cui endocrinologi e ginecologi, e offre assistenza mensile. Il servizio, molto apprezzato, segue le pazienti anche dopo il parto.

Obiettivi.

Intercettare presto i disturbi tiroidei .

. Trattare adeguatamente le pazienti per minimizzare i rischi per madre e feto.

per minimizzare i rischi per madre e feto. Offrire supporto continuo fino e dopo il parto.

Disfunzioni comuni in gravidanza.

Ipertiroidismo : 0,2%.

: 0,2%. Ipotiroidismo : 2-3%.

: 2-3%. Noduli tiroidei: 4-5%.

Alterazioni tiroidee possono aumentare il rischio di infertilità, aborti, parto prematuro, e altri problemi di salute sia per la madre che per il bambino.