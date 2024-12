Aprono i banchetti di Santa Lucia: ecco come li descriveva il “nostro” poeta

Conto alla rovescia a Verona per i banchetti di Santa Lucia: ecco come li descriveva il “nostro” poeta.

Trepidante attesa per Verona che si prepara a uno dei momenti più attesi dell’anno: i banchetti di Santa Lucia dal 10 al 13 dicembre. È una tradizione che scalda i cuori, un appuntamento che ogni veronese porta dentro di sé, fatto di luci, colori e tanta emozione.

La fiera, con le sue bancarelle e il profumo di Natale, si snoderà tra Piazza Bra e via Roma, per accogliere tutti. Qui ci sono dolci, giocattoli, idee regalo e prodotti artigianali. Per i più piccoli, la magia è ancora più grande: nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, Santa Lucia passa con il suo asinello per portare doni a chi è stato bravo. È una notte che profuma di attesa, di famiglia e di gioia condivisa.

Le strade di Verona si riempiranno di voci, di risate e di ricordi, perché questa festa non è solo un momento di shopping o di svago: è un pezzo di storia che unisce le generazioni. La Brà, con i suoi banchetti e il trambusto, diventa un luogo speciale dove tutti, anche solo per un attimo, si sentono parte di qualcosa di grande e antico.

E per raccontare tutto questo, non ci sono parole più belle di quelle di Berto Barbarani, il poeta che ha saputo dare voce alla nostra Verona e alla sua anima. Tiberio Roberto Barbarani (Berto Barbarani) il maggiore poeta dialettale veronese (Verona 1872-1945)

Santa Lussia (Barbarani).

I l’à fati su de note,

co le asse e col martel,

co le tole, mèse rote,

piturade da cortel,



co ‘na tenda trata sora

co i lumeti trati là…

L’ è così che salta fora

i bancheti de la Brà!



Là, gh’è paste, là, gh’è fiori,

gh’è i zugatoli da un franco,

(i zugatoli da siori)

ma ghi n’è che costa manco;



ghi n’è fin che costa un besso,

e ghi n’è che de val tri…

«Con parmesso, con parmesso,

che vòi vedarli anca mi.»



Le puote bele bianche,

le se buta fora in strada;

un caval da do palanche

l’è drio a trarme una peada…



Sto tranvai co i so vagoni

par che el fassa: fu, fu, fu!…

“Bei maroni, bei maroni,

de comandelo, anca lu?”

Giovanin, l’è meso mato

par sta bela carossina;

“Mandolato! Mandolato

tuto mandole e farina”



Quanta gente! Che boresso,

drio a ‘na tromba che fa piiiii…

«Con parmesso, con parmesso,

che vòi vedarla anca mi.»



Me morosa picinina

de girar no l’è mai straca;

se la cata una vetrina,

l’è nà pégola che taca;



la roversa fin i oci,

la me sburta e, signor sì,

se badasse a i so zenoci,

cossa mai saria de mi!



Me morosa piassè granda,

la rasona e la me scolta,

mai de mi no la se sbanda,

l’è un piasèr condurla in volta….



La me dise in te una recia:

«No sta spendar, l’è pecà!»

Me morosa piassè vecia,

l’è la prima dela Brà!