Verona o Peschiera? Via alla gara: chi ha la più bella Stella di Natale?

Qual è la più bella Stella di Natale di Verona e provincia?

Il dibattito è aperto: a Verona e provincia è cominciata la gara di Natale a chi ha la Stella più bella. E il termine di paragone, inevitabilmente, è la Stella in piazza Bra, quest’anno “monca” della sua tradizionale coda, sostituita da fasci di luce che si proiettano tra gli arcovoli dell’Arena.

Ma una Stella di Natale in piazza, per esempio, c’è anche a Peschiera, dove ancora una volta in fatto di addobbi e luminarie natalizie non ci si è fatti mancare quasi nulla, tra cascate di luci e presepe immerso nell’acqua. Ma allora, meglio la Stella in piazza Bra o quella di Peschiera?