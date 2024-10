Artisti di strada, raddoppiati gli eventi a Verona. E due nuove postazioni

Aumentano gli artisti di strada a Verona, pronte due nuove postazioni.

In poco più di un mese gli artisti di strada a Verona hanno più che raddoppiato le esibizioni. Da lunedì due nuove postazioni, che passano da 74 a 76, in piazzale XXV Aprile, che gli artisti potranno prenotare nella nuova piattaforma attiva dal 1° agosto e voluta dall’amministrazione per dare spazio ad artisti in diverse discipline puntando ad ampliare l’offerta di intrattenimento artistico e nell’ottica della rigenerazione urbana.

Nuove postazioni.

Da lunedì 14 ottobre ci si potrà esibire anche in piazzale XXV Aprile, di fronte al tempio Votivo nelle due nuove postazioni individuate una per spettacoli di tipo acrobatico e l’altra per intrattenimento musicale. Le postazioni più richieste dagli artisti di strada restano quelle in centro, in particolare piazza dei Signori (193 prenotazioni), ponte di Castelvecchio (158), Cortile Mercato Vecchio (136), Castel San Pietro (87), piazza Bra (79). Crescono tuttavia quelle fuori dal centro storico, come Lungadige San Giorgio, piazza Vittorio Veneto, piazza Santa Toscana e circonvallazione Maroncelli.

Numeri.

Dal 1° agosto ad oggi sono 770 gli eventi prenotati nella piattaforma, contro le 350 registrate nel solo mese di agosto; 235 gli artisti che si sono iscritti attraverso sito o app 118 quelli che si sono esibiti almeno una volta, numeri questi che ovviamente non tengono il contro degli spettatori che assistono alle esibizioni per scelta dopo aver consultato l’offerta sulla piattaforma o perché di passaggio nelle vicinanze degli spettacoli.

I dati sono raccolti dalla piattaforma Open Stage, il servizio completamente automatizzato che non solo agevola gli artisti nella prenotazione di una delle 76 postazioni distribuite nelle otto Circoscrizioni, ma offre anche la possibilità di consultare il calendario degli spettacoli aggiornato in tempo reale, guardare brevi video di presentazione degli artisti prima della loro esibizione e essere guidati tramite GPS al luogo dello spettacolo.

Basta collegarsi tramite App o sul sito per consultare il calendario e rendersi conto della ricca offerta di spettacoli: già domani ci sono 8 diverse proposte in programma, 9 domenica, 8 anche giovedì 17, per arrivare ai picchi di 10-12 esibizioni già online nelle giornate del 31 ottobre, 1 e 30 novembre.