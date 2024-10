Donna di 61 anni trovata morta nella sua casa in Borgo Roma

Una donna di 61 anni è stata trovata morta nella sua casa in Borgo Roma: da mesi non visitava la madre, ospite di una Rsa.

Una donna veronese di 61 anni, residente nelle case Azzolini gestite dall’Agec, è stata trovata morta nel suo appartamento. Il corpo è stato scoperto ieri, venerdì 11 ottobre, dopo che da giorni il personale dell’Agec cercava di mettersi in contatto con lei senza successo. Per entrare nell’abitazione è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia.

La donna, che soffriva di problemi di salute mentale, non visitava la madre, ospite in una Rsa, dallo scorso maggio. La causa del decesso sembrerebbe essere naturale, ma il magistrato di turno ha disposto l’autopsia per chiarirne le circostanze.

Il ritrovamento è stato possibile grazie ai lavori di ristrutturazione finanziati dal Pnrr in corso nell’edificio. L’impresa incaricata, non riuscendo a ottenere risposta dalla donna e trovando le utenze staccate, ha segnalato la situazione. Era già stato emesso un decreto di sfratto.