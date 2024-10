Per la Giornata nazionale delle persone con sindrome di Down l’Hellas Verona sostiene la Fondazione “Più di un Sogno”.

Domenica 13 ottobre si celebra la “Giornata Nazionale delle persone con Sindrome di Down”: in quest’occasione, HV Foundation e Hellas Store hanno deciso di cooperare per una buona causa. Da oggi, venerdì 11 ottobre, all’Hellas Store Arena di via Cattaneo 2 è possibile sostenere i progetti benefici di Fondazione Più di un Sogno dedicati ai ragazzi con disabilità intellettiva. Allo Store si potranno acquistare tavolette di cioccolato: l’intero ricavato sarà devoluto da HV Foundation alla Fondazione ‘Più di un Sogno’.

Fondazione “Più di un Sogno” gioca un ruolo di primo piano in questa campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi: durante il mese di ottobre la Fondazione organizza dei banchetti in prossimità di chiese e centri commerciali, nei quali i volontari e le famiglie distribuiscono, a fronte di un piccolo contributo, tavolette di cioccolato realizzate con cacao proveniente dal commercio equo e solidale.