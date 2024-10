Esplode treno carico di metanolo, disastro in galleria: ma è solo un’esercitazione

Nella notte tra il 14 e il 15 ottobre simulazione di un disastro ferroviario all’interno della galleria del Ceraino.

Esplode un treno carico di metanolo, disastro ferroviario in galleria: niente paura, fortunatamente è solo un’esercitazione. Nella notte tra il 14 e il 15 ottobre 2024 si svolgerà infatti un’esercitazione di protezione civile con la simulazione di un incidente ferroviario all’interno della galleria del Ceraino, lungo la linea Verona-Brennero, tra Dolcé e Sant’Ambrogio di Valpolicella.

L’esercitazione prevede un ipotetico incendio che coinvolge la motrice di un treno merci che trasporta metanolo. Il convoglio, bloccato all’interno della galleria, richiederà l’intervento delle autorità per gestire l’emergenza e limitare i potenziali rischi legati al carico pericoloso. Le operazioni si svolgeranno dopo la mezzanotte per ridurre al minimo l’impatto sul traffico ferroviario, che sarà interrotto per circa tre ore. I cittadini non saranno coinvolti direttamente.

L’esercitazione, coordinata dalla Prefettura di Verona e diretta dai vigili del fuoco, vedrà la partecipazione di diverse autorità, tra cui Rfi, Suem 118, le amministrazioni locali, le forze dell’ordine, Arpav e l’Ulss 9 Scaligera, con il supporto della Regione Veneto e della Provincia di Verona.