Auto con quattro persone a bordo esce di strada e finisce nel fossato, autista incastrato

Incidente nella notte a Cavaion: auto con quattro persone a bordo esce di strada e finisce nel fossato, incastrato l’autista.

Paura nella tarda serata di ieri, venerdì 11, per un incidente accaduto a Cavaion: intorno alle ore 23.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Preele Poggi, nel comune di Cavaion Veronese. Una vettura, con a bordo 4 persone, giunta all’altezza dell’incrocio con via Torcolo è finita in un fossato con circa 80 centimetri d’acqua, dopo aver perso il controllo.

Tre degli occupanti sono riusciti a uscire autonomamente dal veicolo mentre l’autista, incastrato, è stato liberato dai vigili del fuoco giunti da Bardolino e Verona con 3 mezzi, tra cui un autogrù e 7 operatori. Dopo aver estratto e affidato alle cure dei sanitari l’autista i vigili del fuoco hanno provveduto al recupero del veicolo per la sua messa in sicurezza. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle ore 1.30. Sul posto, per rilievi, i carabinieri di Caprino Veronese.