Meteo, fine settimana con un po’ di sole e temperature oltre i 20 gradi

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

La profonda depressione che ha portato anche sulla nostra regione a intense precipitazioni in qualche località, si sta spostando leggermente verso occidente permettendo a un’area di alta pressione presente sull’est europeo di influenzarci marginalmente.

Previsioni meteo per il weekend a Verona.

Per sabato tempo incerto con schiarite ma anche velature e nubi di passaggio, venti deboli o a tratti moderati da levante e temperature stazionarie sui 10° circa come minime, sui 20° come massime.

Per domenica tempo che non cambierà di molto con però diversi momenti di sole, qualche nube di passaggio ma sicuramente sarà una giornata gradevole con massime anche sui 22°.

Tendenza.

Si conferma un inizio di settimana incerto con periodi di nubi e altri con ampie schiarite, ma al momento sembra esclusa la pioggia nelle nostre zone, in quanto pare che la perturbazione di inizio settimana debba coinvolgere più che altro le regioni nord occidentali fino a parte della Lombardia, ma non il Veneto. Le temperature risulteranno anche miti e talora al di sopra della media. Non sono nemmeno da escludere durante la notte o al mattino presto, in caso di ampi rasserenamenti, dei banchi di nebbia più che altro nella bassa e lungo i corsi d’acqua.