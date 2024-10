“Verona weekend”: cosa fare in città e provincia nel fine settimana da venerdì 11 a domenica 13 ottobre.

Se vi state chiedendo cosa fare questo weekend dall’11 al 13 ottobre a Verona, ecco qualche idea. In questa stagione vale la pena godersi le ultime settimane prima che il freddo arrivi. E Verona e la sua provincia offrono attività per tutti i gusti.

Tra storie e cultura alla scoperta del territorio.

Per chi ama scoprire lati nuovi del territorio, questo week end Verona propone diverse opzioni.

Giornate FAI d’Autunno – Verona.

Sabato 12 e domenica 13 tornano le consuete Giornate FAI d’Autunno. La Delegazione e il Gruppo FAI Giovani di Verona aprono le porte a due edifici storici: il Palazzo del Verme, Franchini, Malaspina, uno dei più importanti palazzi gotici della città scaligera e Palazzo Gherardini Sparavieri, residenza d’epoca del 1500.

Bussolengo Antica – Bussolengo.

Sabato e domenica l’appuntamento a Bussolengo è con il mercatino del collezionismo, dell’usato, del modernariato e dell’antiquariato. Via Mazzini e Piazza 26 Aprile ospitano 45 bancarelle.

Da non perdere in Piazza del grano il Festival dello Street food.

Villafranca nella storia – Villafranca.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 il Castello Scaligero di Villafranca tornerà a trasformarsi in un’occasione per immergersi nella storia e riscoprire l’atmosfera del Medioevo. L’evento, intitolato “Villafranca nella Storia: Il Medioevo rivive al Castello” ospiterà artigiani medievali, dimostrazioni e didattica e permetterà di visitare le torri del Castello.

Fiere e festival questo weekend a Verona.

Per chi preferisce immergersi in una giornata, o anche solo per una serata, in un mondo tematico, Verona e la sua provincia propongono diverse fiere e festival.

Hostaria Verona, il Festival del vino – Verona.

Al via la decima edizione del Festival del vino a Verona. Il centro storico ospiterà dall’11 al 13 ottobre degustazioni, eventi culturali e intrattenimento.

Festival Internazionale della geografia – Bardolino.

La XII edizione del Festival Internazionale della geografia si terrà quest’anno dall’11 al 13 ottobre a Bardolino. Un’occasione di riflessione su alcuni temi fondamentali del nostro tempo, quali la necessità di materie prime, la crescita costante della popolazione e la centralità del territorio.

International Tattoo Expo Verona – Veronafiere.

Dall’11 al 13 ottobre il padiglione 1 di Veronafiere ospiterà 200 artisti da tutta Europa per l’ International Tattoo Expo. Grande novità di quest’anno la zona Nerd con videogiochi e protagonisti del settore e non per ultimo avremo anche una partecipazione cosplay Italia.

ArtVerona – Veronafiere.

È stata presentata alla Sala Pirelli del Palazzo delle Stelline di Milano la 19esima edizione di ArtVerona, in programma dall’11 al 13 ottobre 2024 nei padiglioni 11 e 12 di Veronafiere. La fiera comprende 122 gallerie espositrici, a cui si aggiungono gli spazi no profit e le realtà editoriali allestite in uno spazio rinnovato.

Arte e spettacolo.

Se il vostro ideale di serata è un’appuntamento con mostre e spettacoli, ecco alcune proposte a Verona e provincia per questo weelend.

Spettacolo “Quel che provo dir non so” – Teatro Capitan Bovo, Isola della Scala.

Venerdì 11 alle ore 21 Pierpaolo Spollon metterà in scena l’esilarante spettacolo “Quel che provo dir non so”. Da non perdere anche il suo successivo spettacolo venerdì 25 ottobre, sempre alle 21, con “Betoneghe se nasse, no se diventa”, una travolgente commedia in dialetto veneto che promette risate senza sosta.

Mostra di Melkio -Castel d’Azzano.

Al Muraless Art Hotel sabato 12, alle ore 18 ci sarà l’inaugurazione della mostra dell’artista genovese Melkio. Verranno presentate opere realizzate insieme a Alter Ego 3, un robot umanoide che mostra come l’arte e la scienza possano incontrarsi.

Tra pizziche e tarante – Verona.

Presso la Sala Circoscrizionale, sabato 12 sarà una giornata dedicata alla conoscenza del tema del tarantismo e del ballo della Pizzica. Il laboratorio si divide in un primo momento di approfondimento storico e una seconda parte sulle differenze stilistiche della pizzica leccese e brindisina.

Musica dal vivo.

Le proposte del territorio non mancano di interessare anche il palinsesto musicale, che spazia tra differenti generi.

Tributo musicale a Lucio Battisti – Bardolino.

Sabato 12 ottobre riparte al Teatro Corallo la rassegna di spettacoli “Il teatro inVita”, promossa dal Comune di Bardolino insieme all’associazione Accademia di Teamus. Si comincia sabato 12 ottobre alle 21 con un Tributo a Lucio Battisti, nato da un’idea di Leandro Ghetti. Il repertorio ripercorrerà tutti i più grandi successi del sodalizio Battisti-Mogol.

Concerto per arpa a Palazzo Miniscalchi – Verona.

Domenica 13 alle ore 18 Palazzo Miniscalchi ospiterà il concerto per arpa “Fiori ritrovati”, eseguito da Emanuela Battigelli. Il concerto “Fiori ritrovati” nasce dalla ricerca dedicata a Francesco Bellotta, arpista e compositore ottocentesco di cui la Battigelli ha rintracciato le opere, alcune dimenticate, negli archivi dei Conservatori italiani.

American Rock Tribute – Negrar.

Sabato 12 dalle 21,15 i Dea Diva porteranno gli spettatori in un tuffo nel rock americano. La scaletta che proporranno comprende, oltre agli immancabili ZZ Top, Creedence, Steppewolf, Journey e 38 Special , anche brani di BonJovi, Van Halen, Bryan Adams, Tina Turner e molti altri per una serata energica e travolgente.