“Il teatro inVita” tutti a Bardolino: primo ospite Lucio Battisti tribute.

“Il teatro inVita” tutti a Bardolino: primo ospite Lucio Battisti tribute: il 12 ottobre riparte al Teatro Corallo la rassegna di spettacoli. Eventi promossi dal comune di Bardolino insieme all’associazione Accademia di Teamus.

Si comincia sabato 12 ottobre alle 21 con un Tributo a Lucio Battisti, nato da un’idea di Leandro Ghetti, che dal 2004 suona nei locali, nei teatri e nelle piazze italiane e estere le canzoni del grandissimo artista. Il repertorio ripercorrerà tutti i più grandi successi del sodalizio Battisti-Mogol, toccando anche qualche suggestione dell’epoca Panelliana. Biglietto d’ingresso: 20 euro.

Altri appuntamenti.

Saranno tanti gli ospiti che fino al 27 dicembre saliranno sul palco del Corallo. Tra i più attesi: Michele Zarrillo (26 ottobre) e Paolo Crepet (29 novembre). I biglietti degli spettacoli a pagamento si possono acquistare un’ora prima dell’evento alla biglietteria del teatro. Rivendita biglietti alla cartoleria Buffetti di Bardolino in via Petrarca, 1. Prevendite on line qui.