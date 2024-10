Fiere a Verona: ecco gli appuntamenti di ottobre e novembre.

Fiere: ecco gli appuntamenti di ottobre e novembre, in cui Verona ospiterà eventi che attireranno visitatori da tutta Italia e oltre.

Borsa Giocattoli Verona dall’11 al 13 ottobre. Una fiera dedicata ai collezionisti e appassionati di giocattoli antichi e da collezione. Un’occasione unica per scoprire pezzi rari e curiosità.

Nelle stesse giornate, dall’11 al 13 ottobre, VeronaFiere ospiterà ArtVerona, un evento di grande rilievo per il mondo dell’arte contemporanea italiana. Questa fiera si propone di valorizzare il panorama artistico nazionale, offrendo visibilità ad artisti emergenti e consolidati. Un appuntamento top per collezionisti, critici e appassionati d’arte.

Per gli amanti dei tatuaggi, dal 16 al 17 ottobre, arriva la Verona International Tattoo Expo. Questo evento internazionale riunisce i migliori tatuatori provenienti da ogni angolo del globo. Un’occasione per scoprire le ultime tendenze in fatto di tattoo e incontrare artisti di fama mondiale.

Dal 18 al 21 ottobre, i professionisti dell’industria e del settore terziario si daranno appuntamento a Mcter Expo, dedicato all’efficienza energetica. Un evento che si conferma anno dopo anno come punto di riferimento per chi cerca soluzioni innovative in campo energetico.

In novembre, Verona sarà la capitale del mondo femminile con Cosmodonna, in programma il 4 e il 5 novembre. Questa è l’unica fiera in Italia interamente dedicata all’universo femminile, con un’ampia offerta di prodotti e servizi pensati per le donne, dalla moda alla salute, passando per il benessere e la bellezza.

Dall’8 al 10 novembre sarà il turno del Wine2Wine Business Forum, un evento di grande rilevanza per il settore enologico. Questo forum internazionale coinvolge produttori e professionisti del vino da tutto il mondo, offrendo spunti e opportunità di crescita per chi opera nel settore.

Gli appassionati di cavalli non potranno mancare a Fieracavalli, in programma dal 21 al 23 novembre. Si tratta di una delle fiere più prestigiose a livello internazionale, interamente dedicata al mondo equestre. Competizioni, spettacoli e incontri tematici faranno da cornice a un evento che attira ogni anno migliaia di visitatori.

Sempre a novembre, dal 22 al 24, si terrà Veronafil, un evento di grande richiamo per collezionisti di francobolli, monete e cartoline. Un’occasione top per chi ama la filatelia e la numismatica, con espositori da tutto il mondo.

Dal 27 al 30 novembre, Verona Mineral Show Geo Shop aprirà le porte a tutti gli appassionati di minerali, fossili e pietre preziose. Un evento di rilievo internazionale che trasforma Verona in un punto d’incontro per collezionisti e appassionati di scienze della Terra.

Chiuderà il mese di novembre, dal 27 al 30, Job&Orienta, la più importante manifestazione dedicata all’orientamento scolastico, alla formazione e al mondo del lavoro. Un appuntamento fondamentale per giovani, famiglie e professionisti, alla ricerca di nuove opportunità educative e professionali.