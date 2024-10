Al PeschieraTRi è nata una stella veronese del triathlon.

Il PeschieraTRI di quest’anno ha superato tutte le aspettative: oltre 2 mila partecipanti e atleti da 35 nazioni, e la nostra “super” Lilli Gelmini. L’atleta veronese ha saputo conquistare l’attenzione di tutti, dando prova del suo grande talento nella gara del triathlon medio.

Lilli Gelmini, portacolori dell’Asd Revelo, è stata una delle grandi sfidanti del weekend, combattendo fino all’ultimo contro l’austriaca Lisa-Maria Dornauer, già vincitrice della scorsa edizione. Dopo essere uscita per prima dall’acqua e aver mantenuto la testa della corsa per gran parte del percorso ciclistico, Lilli ha dovuto cedere il passo alla potenza della Dornauer sui pedali. Tuttavia, grazie a un’incredibile frazione di corsa, in cui ha segnato il miglior tempo con 1:22’15”, la veronese ha tenuto alta la bandiera di casa, chiudendo in seconda posizione con il tempo di 4:18’15”.

Il pubblico ha seguito con entusiasmo la sfida tra queste due campionesse, e Lilli ha dimostrato di essere una delle atlete più competitive nel panorama nazionale del triathlon. La sua prestazione ha reso orgogliosa non solo Verona, ma anche tutti coloro che amano la disciplina e seguono con passione le gare.

Il PeschieraTRI, con i suoi percorsi tecnici e suggestivi tra le mura storiche di Peschiera del Garda e i meravigliosi paesaggi del Lago, si conferma un evento di altissimo livello. E quest’anno, grazie all’incredibile performance di Lilli Gelmini, è stato ancora più speciale per i veronesi, che hanno visto una concittadina brillare tra le migliori atlete internazionali.