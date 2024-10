A Castel d’Azzano in mostra le opere di Alter Ego 3, il robot artista

L’artista Melkio presenta al Muraless Art Hotel di Castel d’Azzano le opere realizzate con il robot Alter Ego 3.

Sabato 12 ottobre alle ore 18 al Muraless Art Hotel di Castel d’Azzano inaugurerà la mostra “Human + Robot painting project”: la peculiarità del progetto vede una collaborazione tra l’artista genovese Melkio, l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e Alter Ego 3, un robot!

È questo un esempio di come l‘arte contemporanea possa dialogare con la tecnologia, esplorando campi insoliti e dando vita a risultati inaspettati.

Un ponte artistico tra naturale e artificiale.

L’artista Melkio ha dipinto insieme al robot umanoide Alter Ego 3 una serie di tele, per esplorare la connessione tra il lavoro artistico umano e la robotica. Melkio ha descritto l’esperienza come una pittura condivisa con un bambino di tre anni, una forma di pittura istintiva e non completamente controllata. Il risultato è caratterizzato da tratti grezzi e volutamente imprecisi.

Da questa insolita collaborazione che sfida il concetto di opera d’arte come l’abbiamo sempre immaginata, sono state prodotte tre grandi tele e sei opere su carta. Il Muraless Art Hotel esporrà la tela ESSENCE sviluppata insieme al robot. Oltre a questa, saranno disponibili alla vendita anche le altre due tele.

Chi è l’artista Melkio?

Melkio è un artista autodidatta, classe ’84, che ha creato il suo percorso grazie a fogli scarabocchiati e poi buttati nel cestino, così da lasciare spazio a nuovi disegni e nuove idee.

Si definisce un artista “phygital”, un termine che descrive la sua capacità di lavorare con uguale maestria sia con la materia fisica sia con il digitale.

L’esperienza di Melkio con il robot artista Alter Ego 3 è solo una delle sfaccettature della sua arte che oggi spazia dall’animazione per proiezioni e NFT fino alla pittura e alla decorazione di oggetti. Mantiene sempre una chiara identità visiva caratterizzata dall’uso di pochi colori (bianco, nero e rosso) e da un marcato dialogo tra i suoi personaggi. Le sue opere, pur nella loro semplicità cromatica, trasmettono un carattere romantico e riflessivo, affrontando temi che vanno dal sociale al fantascientifico, il tutto espresso con un linguaggio dall’ispirazione infantile e talvolta surreale.