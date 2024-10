Lavori in autostrade e tangenziali a Verona e provincia: come cambia la viabilità

Lavori a Verona e provincia: dove e come cambia la viabilità.

Lavori a Verona e provincia: ecco dove e come cambia la viabilità, visto che per alcuni giorni il traffico subirà modifiche importanti.

Autostrada A4.

L’autostrada Brescia-Padova è coinvolta per la riqualificazione dello spartitraffico centrale, fino a sabato 12 ottobre saranno attive delle riduzioni di corsia durante la notte, tra il casello di Sommacampagna e l’interconnessione con l’A22.

Autostrada A22.

Il casello autostradale di Verona Nord sull’A22 (Autostrada del Brennero) sarà chiuso dalle 21 di venerdì 11 ottobre fino alle 12 di domenica 13 ottobre per rifare l’asfalto e ripristinare la segnaletica. La chiusura riguarda sia l’uscita per chi arriva da Modena che l’entrata in direzione Brennero. Durante questi lavori, il traffico in direzione nord verrà deviato sulla carreggiata opposta, che sarà adibita al doppio senso di marcia.

Tangenziale Sud, San Martino Buon Albergo.

In questa area, i lavori per l’Alta Velocità ferroviaria richiedono deviazioni delle carreggiate che dureranno fino al 2025. Nonostante le deviazioni, saranno comunque garantite tre corsie per ogni senso di marcia.

Strada Provinciale 5: Verona – Lago di Garda.

Un tratto tra Pastrengo e Lazise è stato bloccato a causa della caduta di un albero, e resterà chiuso fino al 15 ottobre. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i tecnici della Provincia, i quali hanno segnalato altre piante potenzialmente pericolose nelle vicinanze. Si attendono ulteriori interventi per garantire la sicurezza.

Valpolicella.

Dal 17 al 19 ottobre, a Sant’Ambrogio, sarà attivo un senso unico alternato per permettere la posa di una linea elettrica.

Cologna Veneta.

Il 15 ottobre dalle 8 alle 17, sarà chiuso un tratto della Strada Provinciale 7 per l’installazione di una passerella.

Strada Provinciale 14 a Grezzana.

Dal 21 ottobre al 31 marzo il traffico sarà regolato con senso unico alternato per lavori all’acquedotto.