Giancarlo Perbellini a Londra lancia due nuovi formati di pasta

Chef Giancarlo Perbellini a Londra presenta due nuovi formati di Pasta Evangelists, e prepara due menu “speciali”.

Trasferta londinese per Giancarlo Perbellini: lo chef patron di “Casa Perbellini 12 Apostoli” ed executive chef di Pasta Evangelists, è stato infatti protagonista di una cena di gala svoltasi alla presenza dei media internazionali nel ristorante di “Pasta Evangelists”, premium brand britannico specializzato nella produzione e distribuzione di pasta fresca e sughi di alta qualità del quale Barilla ha acquisito la maggioranza, e situato all’interno dei locali di Harrods, a Knightsbridge, lussuoso quartiere di Londra.

Organizzata da Atavi, marchio del lusso del cibo, per presentare due nuovi formati di pasta che uniscono tecnica e innovazione e che saranno disponibili in carta da Pasta Evangelists dall’inizio di novembre, la serata ha visto lavorare fianco a fianco lo chef veronese con Albert Adrià, stella della cucina spagnola e titolare di rinomati locali a Barcellona.

A chef Perbellini è toccato il compito di preparare proprio i piatti di pasta (“qui l’italiano sei tu – gli ha detto Adrià – questa è materia tua”): con la fermentata ha realizzato un’insalata tiepida con burro all’aglio, limone, emulsione di pollo, erba cipollina e acciughe del Cantabrico, mentre con il tipo affumicato è stata servita agli ospiti una cacio e pepe moderna, accompagnata da una salsa alla diavola sia in versione vegetale (per chi non mangiava carne e assumeva alcolici), sia con un fondo di pollo e vino rosso e una spuma di pecorino.

Lo speciale menù cucinato dai due chef sarà disponibile al ristorante Pasta Evangelists di Harrods a Londra a partire da giovedì 7 novembre.