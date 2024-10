Meteo, situazione in miglioramento: ma l’Adige rimane osservato speciale

Situazione meteo, il nuovo bollettino della Protezione civile del Veneto: l’Adige rimane osservato speciale.

Le previsioni meteo di Arpav indicano che il tempo è via via più stabile e non sono previste precipitazioni, ma l’Adige rimane osservato speciale. La Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica ed idraulica valido dalle ore 14 di oggi fino alle 14 di domani, sabato 12 ottobre.

Viene decretato lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idraulica nei bacini dell’Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (Vene-B), Adige-Garda e Monti Lessini (Vene-C), Livenza, Lemene e Tagliamento (Vene-G) mentre è indicata la fase di preallarme (allerta arancione) per criticità idraulica nei bacini Po-Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige (Vene-D) e Basso Brenta-Bacchiglione (Vene-G). L’allerta idraulica arancione in Vene-D è riferita al transito della piena sul fiume Adige con probabile superamento della seconda soglia di allertamento mentre in Vene-E per i restanti corsi d’acqua è da intendersi gialla.

Nelle zone in allerta idraulica, a causa delle precipitazioni dei giorni scorsi, sono previsti livelli idrometrici ancora sopra la prima soglia e ulteriori incrementi nei tratti vallivi dei principali corsi d’acqua a causa del passaggio dei colmi di piena.