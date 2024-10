Verona nord, casello parzialmente chiuso per lavori nel weekend

Chiuso per lavori il casello autostradale di Verona nord.

A causa di lavori di pavimentazione, a partire da venerdì 11 ottobre alle 21 e fino a domenica 13 ottobre alle 12 (salvo anticipo nella chiusura del cantiere) la viabilità di ingresso e uscita dal casello autostradale di Verona Nord lungo l’A22 subirà alcune limitazioni. In particolare, per chi proviene da sud sarà chiusa l’uscita a Verona Nord, così come sarà chiuso l’ingresso per chi volesse immettersi a Verona Nord in direzione Brennero.

Resterà aperta l’uscita per chi proviene dal Brennero e l’entrata per chi è diretto a sud. I lavori si svolgeranno infatti lungo 3 chilometri a ridosso della stazione, comportando la chiusura della carreggiata nord e la corrispondente deviazione del traffico sulla careggiata opposta adibita al doppio senso di circolazione.

Per chi provenisse da Modena è consigliata l’uscita a Verona Sud; per coloro che volessero invece immettersi in A22 alla stazione di Verona Nord per muoversi verso il Brennero è suggerito l’ingresso alla stazione di Affi, in luogo di Verona Sud, perché consentirà di entrare dopo l’area di cantiere ed evitare così le possibili code che potrebbero precederlo. Sono comunque disponibili anche le entrate a Verona Sud o Sommacampagna sull’A4, a seconda della provenienza.