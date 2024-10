Schianto tra auto e moto a Isola della Scala, un ferito in gravi condizioni

Incidente tra auto e moto a Isola della Scala.

Incidente tra auto e moto nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 ottobre, a Isola della Scala. Poco dopo le 15 i due mezzi si sono scontrati, per cause ancora da accertare, mentre percorrevano via Abetone, nella frazione di Pellegrina.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza e con l’elicottero di Verona emergenza. Una persona, ferita in modo grave, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.

(notizia in aggiornamento)