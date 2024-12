Il Consorzio della Valpolicella sbarca a Cortina per celebrare l’Amarone

Il Consorzio della Valpolicella sbarca a Cortina per celebrare sua maestà l’Amarone.

A Cortina d’Ampezzo un evento dedicato all’Amarone della Valpolicella, organizzato dal Consorzio Tutela Vini Valpolicella in collaborazione con Cortina for Us e Chef Team Cortina. Sabato 16 dicembre, il Ristorante Rio Gere, una baita ai piedi del Monte Cristallo e Faloria, farà da cornice a un’esperienza enogastronomica che celebra uno dei vini più iconici d’Italia.

La giornata inizierà alle 11 con una masterclass dedicata all’Amarone della Valpolicella Docg, durante la quale circa 40 operatori del settore e giornalisti potranno approfondire storia, tecniche di produzione, peculiarità territoriali e prospettive commerciali di questo pregiato vino. I partecipanti potranno degustare diverse etichette, guidati dai produttori stessi.

Dalle 13 i partecipanti saranno accolti per un pranzo conviviale che vedrà protagonisti alcuni dei migliori chef di Cortina che proporranno piatti raffinati, abbinati ai vini della Valpolicella, per esaltare il connubio tra cucina di montagna e tradizioni vinicole.

Christian Marchesini, presidente del Consorzio Tutela Vini Valpolicella, ha sottolineato l’importanza di eventi come questo: “Cortina sta diventando un punto di riferimento gastronomico internazionale. In vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, vogliamo rafforzare il legame tra il nostro territorio e l’eccellenza enogastronomica, portando qui iniziative che rappresentano il meglio dell’Italia”.