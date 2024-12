Plateatici, le richieste di Confcommercio Verona: “Non limitare gli stalli blu”

Plateatici: le richieste di Confcommercio Verona all’amministrazione: “Non limitare gli stalli blu”.

Plateatici, le richieste di Confcommercio Verona: non limitare il numero degli stalli blu utilizzabili a plateatico in Ztl e prevedere la pluriennalità della concessione. Sono queste le due principali richieste avanzate da Confcommercio Verona nella lettera contenente le richieste ed osservazioni inviata nei giorni scorsi all’assessore al commercio Alessia Rotta a firma della presidente della I Circoscrizione di Confcommercio Francesca Toffali e del direttore generale Nicola Dal Dosso.

“La richiesta di non limitare preventivamente a 60 gli stalli blu fruibili – sottolinea Toffali – va nel senso di valorizzare la vivibilità delle aree del centro storico, siano esse pedonalizzate o comprendenti appunto stalli blu: meno macchine più persone, più commercio. Al pari di tale richiesta, è stata nuovamente proposta la concessione pluriennale dei plateatici: questo in una ottica di ammortamento dei costi delle strutture ma anche per economizzare i carichi di lavori degli esercenti così come degli uffici comunali, che ogni anno si arrovellano con richieste che per la maggior parte sono dei ‘copia incolla’ degli anni precedenti”.

“Da ultimo, ma non di minore importanza chiediamo, sempre su questo tema – conclude Toffali – siano al più presto fissati incontri per la revisione del Regolamento plateatici. Di questo, nelle scorse settimane, abbiamo già accennato alla neo assessora Alessia Rotta iniziando con lei un percorso costruttivo di confronto e collaborazione nell’interesse delle categorie che rappresentiamo”.