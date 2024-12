Ruba dentro un’auto in sosta, colto sul fatto da due carabinieri fuori servizio

A Castel d’Azzano un 34enne è stato arrestato per furto aggravato dopo essere stato visto rubare da un’auto in sosta.

Nel pomeriggio del 10 dicembre scorso, a Castel D’Azzano, due carabinieri liberi dal servizio e in abiti civili, hanno arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato un 34enne di origini marocchine.

In particolare, i militari, mentre si trovavano nel parcheggio antistante il campo sportivo comunale, notavano l’uomo intento a rovistare all’interno di un’autovettura, dove si era introdotto forzando la portiera; i militari intervenivano bloccando l’uomo fino all’arrivo dei rinforzi, giunti immediatamente dopo.

L’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Verona, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia carabinieri di Villafranca di Verona e, nella mattinata dell’11 dicembre, concluse le formalità di rito, è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale di Verona per il rito direttissimo, nel corso del quale è stato convalidato l’arresto ed è stata comminata, a seguito di patteggiamento, una pena di 3 mesi di reclusione.