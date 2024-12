Restauro della scalinata di via Castello San Felice: basta tornanti a piedi. Foto

Restauro della scalinata di via Castello San Felice: non si faranno più i tornanti a piedi. Foto.

Buone notizie per chi vuole andare a piedi al Castello San Pietro: l’anno prossimo al via i lavori di restauro della scalinata per non fare più i tornanti. La storica scalinata che collega la Rondella della Bacola a via Castello San Felice sarà finalmente ripristinata insieme ai tratti di mura magistrali circostanti. Questo intervento permetterà di riaprire un percorso pedonale caratteristico e di grande valore storico, evitando ai pedoni di affrontare il tornante.

La scalinata era chiusa dal 2019, quando un’auto si schiantò contro la barriera metallica e il parapetto in pietra, causando gravi danni. Ora, grazie a un nuovo progetto approvato dalla giunta comunale, il restauro è più vicino: entro l’anno prossimo partiranno i lavori per mettere in sicurezza e riaprire il passaggio.

Il progetto definitivo, realizzato in collaborazione con la Soprintendenza, prevede un intervento dal costo complessivo di 760 mila euro. Dopo l’approvazione finale del progetto esecutivo, sarà indetta la gara per assegnare i lavori, che si concluderanno entro un anno dall’inizio.