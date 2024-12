Colonnine di ricarica per auto elettriche: al via il bando nel comune di Bussolengo.

Il comune di Bussolengo ha lanciato un bando per l’installazione di venti colonnine di ricarica per auto elettriche. Il bando, che scadrà il 7 gennaio 2025, è rivolto agli operatori economici interessati a installare e gestire queste stazioni di ricarica sul territorio comunale.

Sebastiano Scamperle, consigliere comunale, sottolinea che “il mercato delle auto elettriche è in forte crescita e che l’introduzione di nuove colonnine risponde a una domanda sempre più elevata, soprattutto per chi non ha la possibilità di installare un impianto domestico“.

Le colonnine saranno dislocate in zone residenziali e commerciali, e saranno dotate di impianti smart di ultima generazione, accessibili anche a persone con disabilità motorie.

L’iniziativa fa parte di un programma più ampio per migliorare la qualità dell’ambiente e ridurre l’inquinamento atmosferico. Giovanni Amantia, assessore all’ecologia, ha dichiarato che “le politiche ambientali devono essere globali, ma anche locali, e che interventi come l’installazione delle colonnine sono fondamentali per rendere Bussolengo più sostenibile e a misura di cittadino“.

Giornata Ecologica del 15 dicembre.

Amantia ha anche ricordato la Giornata Ecologica del 15 dicembre, durante la quale alcune strade comunali saranno chiuse al traffico per incentivare l’attività fisica all’aperto e sensibilizzare la comunità sui temi ambientali.