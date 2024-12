La locandiera di Goldoni va in scena al teatro Nuovo di Verona.

Dal 17 al 22 dicembre, al Teatro Nuovo di Verona uno dei classici più amati di Carlo Goldoni: La Locandiera. Una delle commedie che ha segnato la storia del teatro italiano. Questo spettacolo, diretto da Antonio Latella, è il terzo appuntamento della 38esima edizione del Grande Teatro, la rassegna realizzata dal Comune in collaborazione con il Teatro Stabile di Verona.

La protagonista è Sonia Bergamasco, che interpreta il ruolo di Mirandolina, la locandiera astuta e affascinante che sa come conquistare il cuore degli uomini, ma senza mai cedere al loro desiderio. Bergamasco, una delle attrici più ammirate del panorama cinematografico e televisivo italiano, porta sul palco tutta la sua esperienza e carisma. Tra i suoi ruoli più noti, le sue interpretazioni nei film La meglio gioventù, La straniera, Come un gatto in tangenziale, Quo vado e nelle serie tv come Il commissario Montalbano e L’amica geniale.

La Locandiera è una riflessione sulla seduzione, sul potere delle apparenze e sulla libertà femminile, temi che, a distanza di secoli, continuano a rimanere estremamente pertinenti. Lo spettacolo andrà in scena dal martedì 17 a sabato 21 dicembre alle ore 20.45, e domenica 22 dicembre alle 16.