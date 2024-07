Nuoto: risultati top degli atleti Bentegodini ai campionati regionali

Risultati top degli atleti Bentegodini ai campionati di nuoto regionali esordienti.

Risultati al top degli atleti Bentegodini ai campionati di nuoto regionali esordienti che si sono appena conclusi. Molto buone le prestazioni di Federico Aiello, che conquista il titolo di campione regionale nei 100 dorso con primato personale. Si aggiungono altre due medaglie argento nei 100 farfalla e nei 200 misti.

Conquista il titolo di campionessa regionale nella distanza dei 200 dorso anche Margherita Brembilla con un personale abbassato di ben 4 secondi. Si guadagna anche l’argento nei 100 dorso e il bronzo nei 200 stile libero, sempre con primati personali. Da sottolineare anche le prestazioni di Andrea Boldrini, che con i suoi record personali scala la classifica posizionandosi tra i primi 10 atleti in regione. Ottima la prestazione anche degli altri Bentegodini, che hanno migliorato i tempi personali e dato battaglia in ogni gara.

“Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti in questo campionato. Seppur ancora molto giovani, hanno tutti dimostrato di essere in ottime condizioni – dichiara Emiliano Brembilla, tecnico e coordinatore della Sezione nuoto -. La stagione è stata caratterizzata da molte competizioni volte a preparare i piccoli atleti non solo a gareggiare fisicamente ma a controllare le emozioni e gareggiare con entusiasmo. Il gruppo è solido e per questi atleti che nella stagione successiva passeranno in categoria, sarà una nuova emozione sportiva”.

Tutti i risultati.

Federico Aiello: Oro 100 dorso. Argento 100 delfino. Argento 200 misti.



Margherita Brembilla: Oro 200 dorso. Argento 100 dorso. Bronzo 200 stile.



Altri esordienti qualificati.

Andrea Boldrini.

Francesco Tebaldi.

Aurora Ferrante.

Gaia Minini.

Caterina Martinica.

Ginevra Redi.