Carenza farmaci, un lungo elenco: ecco cosa fare quando non si trovano.

Carenza farmaci, cosa fare quando non si trovano: ci sono oltre 3 mila farmaci nell’elenco dei “carenti”, creando rischi per la salute. La farmacia, essendo in contatto diretto con i pazienti, gestisce le loro preoccupazioni quando un farmaco prescritto non è disponibile.

Un farmaco è “carente” se l’azienda segnala difficoltà di approvvigionamento ad Aifa (Agenzia italiana del farmaco), che lo include nell’elenco pubblicato sul suo portale.

Possibili soluzioni.

Utilizzare medicinali equivalenti disponibili.

Preparare il farmaco nel laboratorio della farmacia, se possibile.

Consultare il medico per un’alternativa.

Richiedere l’importazione del farmaco dall’estero tramite le strutture sanitarie competenti, in assenza di alternative valide sul mercato italiano.

“Purtroppo, nonostante le ricerche da parte delle farmacie anche attraverso lo strumento ‘Cerca farmaco‘, che mette in rete a questo scopo tutte le 259 farmacie della provincia scaligera aderenti a Federfarma Verona, esistono casi in cui il farmaco non viene reperito“. Spiega Elena Vecchioni, presidente Federfarma Verona. “Sono decenni che la battaglia su carenza e indisponibilità dei farmaci, spesso provocate dalla degenerazione del sistema, viene combattuta da Federfarma al fine di trovare soluzioni civili, definitive ed efficaci per i pazienti”.