Truffe agli anziani: la polizia locale incontra i cittadini per consigli preziosi

Truffe agli anziani: consigli preziosi della polizia locale di San Martino Buon Albergo.

Il 20 dicembre a San Martino Buon Albergo, l’incontro informativo dedicato al tema delle truffe che prendono di mira gli anziani. L’appuntamento è alle 17 in sala Donini, in via Roma 15.

L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, si propone l’obiettivo di mettere in guardia dalle diverse e sempre più fantasiose modalità con cui vengono compiuti raggiri e imbrogli a danno degli anziani che, oltre a patire delle perdite economiche, sono sottoposti ad un vero e proprio choc emotivo che porta a rilevanti cambiamenti della propria qualità di vita.

L’incontro, organizzato dalla polizia locale di San Martino Buon Albergo, vedrà come relatore Flavio Marchiotto, presidente della delegazione Provinciale Verona/associazione Triveneta polizia Municipale. Con lui, il Vice presidente esecutivo locale Verona/International Police Association (I.P.A.) e già Commissario principale del Corpo di polizia locale di Verona. Il tutto sarà moderato dal comandante della polizia locale di San Martino Buon Albergo Castrese Coppola. Presentazione del sindaco Giulio Furlani.