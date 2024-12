Nel corso di una manifestazione al parco San Giacomo l’ex sindaco Flavio Tosi ha proposto di rimettere i braccioli antibivacco.

Tosi ci riprova: “Rimettete i braccioli antibivacco alle panchine”. Si è tenuta questa mattina al parco San Giacomo una manifestazione organizzata dai residenti di Borgo Roma, che a gran voce chiedono che l’amministrazione comunale rimetta i braccioli antibivacco alle panchine.

Secondo gli organizzatori della manifestazione, ovvero i consiglieri della Quinta Circoscrizione Federica Marchiotto (Fare) e Giancarlo Frigo (Lista Tosi) e il referente per Forza Italia Silvio Caloi, “da quando l’amministrazione comunale ha fatto togliere i braccioli antibivacco alle panchine il parco si è riempito di sbandati, con conseguente aumento di rifiuti e di zone degradate e sporche, in particolare la parte dedicata ai più piccoli”.

Ad accompagnare il gruppo anche l’ex sindaco Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia, e la capogruppo di Fare in consiglio comunale Patrizia Bisinella.

“Questo è il parco più grande della città – ha derto Tosi – nato quando ancora ero sindaco per dare a questa zona di Verona uno spazio verde dedicato a famiglie, bambini e sportivi. Oggi, come segnalato dal Comitato Borgo Roma per il Parco San Giacomo, la zona non è più sicura e quindi non rappresenta più quel polmone verde che voleva essere nelle intenzioni”.

“Presidio fisso per la sicurezza”.

“E’ fondamentale – aggiunge l’ex sindaco – dare riscontro alle richieste dei cittadini e creare un presidio fisso per la sicurezza, avvalendosi anche del supporto di aziende di sorveglianza privata, al fine di controllare meglio la zona e arginare il degrado”.

“E’ clamoroso – incalza la Bisinella – che il sindaco e l’assessore Benini, che si sono vantati sui giornali di aver reso più inclusiva la zona togliendo i braccioli antibivacco, oggi facciano orecchie da mercante e non rispondano alle richieste dei cittadini. Hanno paura di fare brutta figura? Il parco è pieno di gente che dorme e bivacca negli spazi comuni, facendo i propri bisogni e lasciando immondizie ovunque. Siringhe, cocci di vetro, sporcizia: questo è il verde che propone questa amministrazione alla nostra città?”.