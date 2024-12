Benini risponde a Tosi: “Spesi 100mila euro per i parco giochi della città”

L’assessore Federico Benini risponde all’ex sindaco Flavio Tosi: “Il Comune ha speso 100mila euro per i parco giochi della città”.

L’assessore all’Arredo urbano Federico Benini risponde a Flavio Tosi e alla consigliera comunale Patrizia Bisinella in merito alla conferenza stampa al parco San Giacomo.

“Nel 2024 sono stati spesi 100 mila euro per nuovi giochi e riparazioni di quelli rotti o ammalorati, con 27 nuove strutture che hanno trovato spazio nelle area aree verdi e nei giardini pubblici. A questo si aggiunge il piano di sponsorizzazioni dei giochi delle aree verdi, grazie alle quali è stata realizzata a costo zero per il Comune l’area sportiva di via Po e, tra qualche mese, il rinnovato parco giochi Raggio di Sole completamente riqualificato – precisa l’assessore Benini –. Negli ultimi 10 anni non si era mai spesa una cifra così alta per questo tipo di interventi”.

“Per quanto riguarda il caso specifico della struttura di San Giacomo, che è chiusa per metà – aggiunge Benini – abbiamo già incaricato la stesura di una perizia sulla stabilità della struttura e una volta verificata, andremo ad acquistare i pezzi di ricambio per sostituirli e provvedere con la riparazione. E’ lo stesso modus operandi che è stato seguito per le più recenti riparazioni come quella attualmente in corso nel parco di bosco Buri, quelle terminate ai giardini dell’Arsenale e quelle in previsione nelle prossime settimane nelle aree di via Zenari, Brandimarte e nei giochi delle aree esterne delle scuole materne”.