A San Martino Buon Albergo cinema all’aperto con gelato in omaggio per tutti.

San Martino Buon Albergo SMart, propone per mercoledì 7 agosto alle 21 a Parco Olimpia, la visione di film con tanto di gelato offerto. Per la sezione “Passatempo” una serata di cinema all’aperto sul grande schermo con il capolavoro Disney “Le avventure di Peter Pan”. Un grande classico senza tempo per tutta la famiglia.

Durante tutti gli eventi gli spettatori riceveranno un gelato in omaggio offerto da Sammontana.

San Martino Buon Albergo SMart è il festival diffuso promosso dall’assessorato alla Cultura con la direzione artistica di Ippogrifo Produzioni. Gli eventi sono realizzati con il contributo di X Logistic e Cof Nord-est che insieme a Jumbo Calzaturificio e Genero Anna sostengono il festival.

L’evento inizierà alle 21. Biglietto unico d’ingresso 3 euro. In caso di maltempo la proiezione del film si terrà al chiuso, nella palestra della scuola Todaro in via Serena.