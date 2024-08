Amori estivi: la prima volta di Vinitaly and the City in Calabria

Amori estivi: la prima volta di Vinitaly and the City che debutta in Calabria.

Per la prima volta, Vinitaly and the City si sposta fuori dai confini di Verona e debutta in Calabria, al Parco Archeologico di Sibari. L’evento, che si terrà dal 30 agosto al 1° settembre, proporrà un programma ad hoc tra esperienze enologiche, degustazioni, seminari di-vini, e incontri culturali.

Questa edizione speciale di Vinitaly and the City è dedicata alla scoperta dei vini mediterranei e si svolgerà in una delle location più affascinanti d’Italia. La scelta di Sibari non è casuale. Il sito archeologico, noto per la sua importanza storica e culturale, rappresenta una delle antiche sedi della produzione vinicola in Italia, con radici che risalgono ai tempi dei Greci e degli Enotri.

L’evento è il risultato di una collaborazione tra la Regione Calabria, Veronafiere Spa, e i Parchi archeologici di Crotone e Sibari. La gestione è curata da Arsac, l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese.