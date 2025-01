San Bonifacio, a teatro uno spettacolo che svela i “trucchi” del mestiere di artigiano

Scoprire il mestiere dell’artigiano a teatro: a San Bonifacio lo spettacolo di orientamento professionale.

Venerdì 24 gennaio al Teatro Centrale di San Bonifacio la rappresentazione “Che Spettacolo di Mestiere”, dedicata ai ragazzi degli istituti superiori. Si tratta di un’iniziativa di Confartigianato Verona pensata per avvicinare i giovani alle professioni artigiane. L’evento, interattivo e dinamico, coinvolgerà oltre 400 studenti provenienti da diverse scuole del territorio.

Gli studenti dell’Istituto “Luciano Dal Cero” di San Bonifacio, del Centro Servizi Formativi “San Gaetano” e dell’Istituto Professionale “Angelo Berti” di Soave riempiranno la sala per scoprire il mondo dell’artigianato in modo diverso dal solito: non sui banchi di scuola, ma attraverso il teatro. Lo spettacolo sarà curato dalla compagnia teatrale “Gli Alcuni” di Treviso, con il patrocinio del Ministero della Cultura.

Lo spettacolo non sarà solo da guardare: gli studenti parteciperanno attivamente. Attraverso gag, video, quiz e racconti dal vivo, due attori, Francesco e Sergio Manfio, guideranno il pubblico in un viaggio nel mondo dell’artigianato. Sul palco, accanto a loro, ci saranno veri artigiani e imprenditori del territorio che racconteranno la propria esperienza lavorativa, mostrando immagini e video delle loro attività.