Pioggia con i minuti contati a Verona: ma occhio alla nebbia

Passata la debole perturbazione, a Verona e provincia pioggia con le ore contate: ma attenzione ai possibili banchi di nebbia.

A Verona la pioggia ha i minuti contati: nel corso della notte tra mercoledì e giovedì, come spiegano gli esperti di meteo4verona, ci ha interessati una debole perturbazione che ha comunque portato piogge diffuse un po’ su tutto il territorio. Piogge che stanno ora gradualmente lasciando il nostro territorio percorrendo da sudovest verso nordest.

Gli accumuli di pioggia maggiori per ora sono stati registrati in Lessinia Centrale e in alta Valpolicella, mentre i più scarsi nelle basse. Temperature in pianura sui 6-7°C con le minime previste in tarda serata, poco più basse rispetto ad ora, mentre le massime toccheranno i 10°C.

Non si esclude qualche ulteriore scroscio di pioggia nelle prossime ore ma la probabilità andrà diminuendo e anzi, tra il tramonto e la prima serata potrebbero presentarsi schiarite anche ampie. Attenzione al possibile ritorno di banchi di nebbia in campagna in serata.