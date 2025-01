Gli studenti del Messedaglia donano un gazebo alla Protezione Civile

Raccolgono fondi e comprano un gazebo per la Protezione Civile: sono gli studenti del Messedaglia.

Gli studenti e le studentesse del Liceo Scientifico Messedaglia di Verona hanno raccolto fondi per acquistare un gazebo da donare alla Protezione Civile. Questo strumento sarà utilizzato nelle operazioni di soccorso e assistenza alla cittadinanza.

La donazione è il risultato di un percorso iniziato lo scorso anno scolastico con il progetto “Insieme per la Protezione Civile”, nato dalla collaborazione tra il liceo e il comune di Verona in occasione del centenario dell’istituto. L’obiettivo era sensibilizzare i giovani sull’importanza del volontariato e del ruolo della Protezione Civile, coinvolgendoli in attività educative e formative.

Gli studenti hanno partecipato a diverse iniziative, tra cui un’assemblea alla Gran Guardia a febbraio 2024, due giornate di autogestione a marzo e un concerto aperto al pubblico nella Basilica di San Zeno a maggio. Durante queste occasioni, hanno organizzato una raccolta fondi per finanziare l’acquisto del gazebo.

Il gazebo è stato consegnato ufficialmente durante una cerimonia nella Sala Arazzi del comune di Verona. Alla consegna erano presenti autorità locali, la dirigente scolastica Anna Capasso, i rappresentanti degli studenti e i volontari della Protezione Civile.