Investe madre e figlia e scappa, trovato il pirata della strada: “Non me ne sono accorto”

E’ stato individuato e denunciato il pirata della strada che l’11 dicembre aveva investito madre e figlia a San Bonifacio.

E’ stato identificato e denunciato a San Bonifacio il pirata della strada che dopo aver investito madre e figlia era fuggito dal luogo dell’incidente. Era­no cir­ca le 19 dello scorso 11 dicembre 2024, quan­do alla Cen­tra­le Ope­ra­ti­va dei carabinieri di San Bonifacio è giun­ta la te­le­fo­na­ta di un cit­ta­di­no il quale segnalava che presso il parcheggio antistante l’ospedale “Fracastoro”, due donne erano state investite da un’autovettura, di cui non veniva però fornita la targa e che l’au­to­mo­bi­li­sta, in­ve­ce di pre­sta­re soc­cor­so, si era dato alla fuga.

Si trattava di due donne del posto, madre e figlia, rispettivamente di 92 e 51 anni, che una volta uscite dall’ospedale erano state investite da un pirata della strada il quale, dopo un primo momento di esitazione, aveva deciso di allontanarsi omettendo di soccorrerle.

I ca­ra­bi­nie­ri han­no av­via­to im­me­dia­ta­men­te tutti gli accertamenti utili a ri­sa­li­re al­l’au­to­re del­l’in­ve­sti­men­to, ac­qui­sen­do i fil­ma­ti de­gli im­pian­ti di vi­deo­sor­ve­glian­za del­la zona, che hanno con­sen­ti­to di ri­co­strui­re compiutamente la di­na­mi­ca dei fat­ti, in­di­vi­duan­do l’u­ti­li­ta­ria di colore bianco e il conducente, un 56enne residente a San Bonifacio, che dovrà ora rispondere dei reati di “omissione di soccorso” e “lesioni personali”.

“Non me ne sono accorto”.

Lo stesso interpellato sul motivo della sua condotta ha rac­con­tato di aver udi­to un bot­to ma di non es­ser­si fer­ma­to per­ché non ave­va com­pre­so cosa fos­se ac­ca­du­to, ipotizzando che avesse investito semplicemente un marciapiede.

Le sue giu­sti­fi­ca­zio­ni, però, non sono val­se a nul­la per­ché i militari, nel ri­co­strui­re mi­nu­zio­sa­men­te l’ac­ca­du­to, ave­va­no già vi­sto che l’uomo, a seguito dell’investimento, era anche sceso dal suo veicolo per ac­cer­tar­si del­la gra­vi­tà di quan­to com­mes­so. Tut­ta­via, nem­me­no di­nan­zi a due persone stese in ter­ra, di cui una molto anziana, si era fer­ma­to a pre­sta­re soc­cor­so, optando invece di allontanarsi repentinamente senza neanche richiedere l’intervento dei sanitari.

Chia­ri­to il qua­dro in­ve­sti­ga­ti­vo, i ca­ra­bi­nie­ri lo han­no de­nun­cia­to al­l’Au­to­ri­tà Giu­di­zia­ria scaligera, prov­ve­den­do an­che alla sospensione della sua pa­ten­te di gui­da. Le due vittime, già dimesse dall’’O’ospedale, se la sono cavata, fortunatamente, solo con alcune contusioni.