Fa la spesa all’Iperfamila senza pagare, 30enne arrestato per rapina

Rapina impropria ai danni del supermercato Iperfamila di Cologna Veneta, arrestato un uomo di 30 anni.

Nella serata del 13 gennaio, a Cologna Veneta, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne di origini marocchine, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, già noto alle forze dell’ordine, poiché gravemente indiziato di aver compiuto una rapina impropria ai danni del personale del supermercato Iperfamila.

Nello specifico, erano da poco passate le 20 quando il 30enne, introdottosi all’interno del supermercato, prelevava dagli espositori alcuni prodotti alimentari e lattine di birra, per poi tentare di allontanarsi senza passare per le casse e pagare. Sorpreso dal personale del supermercato, per non essere smascherato e fermato ingaggiava con questi ultimi una colluttazione che si concludeva solo grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, che lo bloccavano e arrestavano. La merce rubata è stata interamente recuperata e restituita, mentre il 30enne, su disposizione della Procura della Repubblica di Verona, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia carabinieri di Legnago in attesa di rito direttissimo.

Nella mattinata successiva, il 30enne è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale di Verona il quale ha convalidato l’arresto e disposto la liberazione dell’uomo in attesa dell’udienza rinviata a marzo 2025.