Auto pirata investe due donne nel parcheggio dell’ospedale di San Bonifacio

Due donne investite nel parcheggio dell’ospedale di San Bonifacio da un’auto pirata poi fuggita senza fermarsi.

Serata di paura al parcheggio dell’ospedale Fracastoro di San Bonifacio, dove due donne sono state investite da un’auto che si è poi allontanata senza prestare soccorso. Fortunatamente, le vittime non hanno riportato gravi conseguenze.

L’incidente è avvenuto intorno alle 19 di ieri, mercoledì 11, quando una donna di 50 anni e la madre 90enne stavano lasciando il nosocomio, accompagnate da un’altra figlia dell’anziana che è rimasta illesa. Secondo una prima ricostruzione, un’auto in movimento nel parcheggio avrebbe colpito la 50enne durante una manovra. La donna, nel tentativo di proteggere la madre, è stata urtata insieme all’anziana dalla carrozzeria del veicolo.

Dopo l’incidente, il conducente si è dato alla fuga senza fermarsi per prestare soccorso. Le due donne hanno immediatamente chiesto aiuto al personale sanitario, che è intervenuto prontamente. Trasportate al pronto soccorso per accertamenti, le loro condizioni si sono rivelate fortunatamente non gravi: se la sono cavata con alcune contusioni.

Sul luogo sono arrivati in pochi minuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Bonifacio. Le autorità hanno avviato le indagini per identificare l’investitore, raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area.