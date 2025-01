Al Centrale di San Bonifacio torna la rassegna “Tutti a teatro”

Al Teatro Centrale di San Bonifacio dal 26 gennaio al via la rassegna “Tutti a teatro”.

Dal 26 gennaio il Teatro Centrale di San Bonifacio ospiterà la rassegna “Tutti a teatro!” promossa dall’associazione Teatro Prova con il patrocinio del Comune di San Bonifacio. In programma quattro spettacoli domenicali.

Si partirà il 26 gennaio con “Amleto”, un grande debutto per la compagnia L’Archibugio che porta in scena uno dei testi più conosciuti e amati di Shakespeare. Il 9 febbraio appuntamento con Teatro Armathan per “Maladie D’Amour”, uno spettacolo che gioca con le emozioni e racconta la storia d’amore tra due artisti che si uniscono e condividono arte e vita. La colonna sonora che scandisce le loro giornate è il ticchettio della macchina da scrivere e le note del violino.

Il 23 febbraio sarà la volta della commedia brillante “C’è un uomo nel mio letto” di Simone Toffanin con la Compagnia CAST. Un intreccio comico che, per quanto possiate sforzarvi, non riuscirete mai a immaginare. La rassegna “Tutti a teatro!” si concluderà domenica 9 marzo con lo spettacolo “Quel fremito d’Amor” con la compagnia Teatro dei Pazzi. Uno spettacolo di Commedia dell’Arte firmato da Giovanni Giusto, con tutti gli ingredienti che hanno reso celebre lo stile del Teatro dei Pazzi: ritmo incalzante, comicità genuina e un crescendo di scenografici colpi di scena. A sorprendere in questo spettacolo sono soprattutto gli attori, che si mettono in gioco in un esilarante scambio di ruolo, dando vita a una commedia brillante e più che mai coinvolgente.

Gli spettacoli inizieranno alle 17.00. Biglietto intero: 8 euro. Biglietto ridotto: 6 euro (under 18 e over 65). Ingresso gratuito per i bambini fino a 8 anni