Trump giura da presidente “L’età dell’oro degli Stati Uniti inizia ora”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Donald Trump ha prestato giuramento come 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America.

“L’età dell’oro degli Stati Uniti inizia adesso. Da oggi in poi il nostro Paese sarò di nuovo prospero e rispettato in tutto il mondo. Non consentiremo più a nessuno di trarre beneficio da noi”, ha detto Trump, nel discorso d’insediamento al Campidoglio. “Ogni giorno, durante la mia presidenza, metterò l’America al primo posto: America First”, ha assicurato il tycoon, aggiungendo che “la nostra sovranità e la sicurezza torneranno nelle nostre mani. Da oggi in poi, il nostro Paese prospererà e sarà di nuovo rispettato in tutto il mondo. Tutte le nazioni ci invidieranno e non ci lasceremo più sfruttare”.

Riferendosi all’attentato fallito di Butler in Pennsylvania la scorsa estate durante la campagna elettorale, Trump ha ricordato che “la mia vita è stata garantita. Dio mi ha salvato per far sì che l’America torni a essere grande”.

“Dichiarerò l’emergenza nazionale per i nostri confini meridionali – ha poi affermato -. Tutti gli ingressi illeciti saranno fermati e inizieremo questo processo di espulsione. Manderò truppe ai confini meridionali per mettere fine ad una situazione disastrosa. E definirò i cartelli della droga come organizzazioni terroristiche”.

