“Un Pasto al Giorno” torna a Verona e provincia.

Il 21 e 22 settembre torna a Verona e provincia l’iniziativa solidale “Un Pasto al Giorno”, organizzata dalla Comunità Papa Giovanni XXIII. I volontari scenderanno in piazza per raccogliere aiuti a favore di chi soffre la fame e distribuiranno un calendario speciale dedicato a don Oreste Benzi, fondatore della Comunità, in occasione del centenario dalla sua nascita.

L’evento, giunto alla sua sedicesima edizione, vuole offrire un sostegno concreto a chi è in difficoltà, soprattutto in un momento in cui sempre più persone vivono in povertà a causa di guerre, crisi economiche e cambiamenti climatici. La Comunità, attiva da più di 50 anni e presente in 40 Paesi, si impegna ogni anno a garantire 7 milioni e mezzo di pasti nelle sue strutture di accoglienza. In Veneto, ad esempio, accoglie circa 270 persone, di cui oltre 50 a Verona.

Il calendario distribuito durante l’evento non è solo un modo per segnare il tempo, ma un invito a riflettere sui valori di don Oreste, come la lotta contro la povertà e l’accoglienza dei più deboli. Ogni mese è dedicato a un tema importante, con l’obiettivo di ispirare azioni di solidarietà quotidiana.

La Comunità invita tutti a partecipare all’iniziativa il 21 e 22 settembre per contribuire, con piccoli gesti, a costruire un futuro migliore e più giusto per tutti. Per info sull’iniziativa: www.unpastoalgiorno.org.