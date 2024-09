Anziani in casa: come rendere l’abitazione più confortevole e sicura

Con l’avanzare dell’età, mentre diminuiscono gli impegni quotidiani e aumentano gli acciacchi, ci si ritrova a passare una grande quantità di tempo in casa: vale la pena, perciò, rendere la propria abitazione quanto più possibile comoda, accogliente e tarata soprattutto sulle proprie nuove esigenze. È inutile ignorare cioè che più si invecchia e più si perde coordinazione nei movimenti, forza muscolare, equilibrio e più aumenta, a valle, la probabilità di incappare in fastidiosi incidenti domestici. Quelli che seguono sono alcuni consigli per rendere più sicura e accessibile la propria abitazione.

Mettere in sicurezza le scale è il primo passo per una casa a prova di anziani

Una casa veramente a prova di anziani è innanzitutto una casa su un solo piano o in cui almeno gli ambienti più frequentati durante la giornata – bagno, cucina, camera da letto, living – si trovino tutti sullo stesso piano. Se la propria abitazione si articola su più livelli, così, la prima cosa da fare è mettere in sicurezza le scale di passaggio da un livello all’altro. Delle strisce adesive che segnalino i gradini e fungano contemporaneamente da antiscivolo possono essere un buon punto di partenza. Se si hanno difficoltà motorie, però, per evitare cadute e altri incidenti può rendersi necessario installare un elevatore. Per quanto riguarda servoscale e montascale prezzi,modelli, funzionalità, accessori oggi differiscono molto: il consiglio, così, è di rivolgersi a una ditta specializzata e valutare insieme quale sia la soluzione più adatta per la propria abitazione e tenuto conto delle proprie esigenze.

Cucina e bagno sono gli ambienti più rischiosi per gli anziani: come intervenire

Il trucco di un fondo antiscivolo può essere utile non solo per le scale, ma per tutte quelle zone della casa in cui c’è più rischio di cadere o inciampare. Si tratta di zone come la cucina e il bagno, individuate persino dall’Istituto Superiore della Sanità come quelle più a rischio incidenti domestici. Più l’età avanza, così, e più si potrebbe valutare l’idea di far installare qui un’apposita pavimentazione antiscivolo. Ci sono tanti altri accorgimenti che aiutano a rendere cucina e bagno più su misura per gli anziani. In cucina, per esempio, si potrebbe ridurre l’altezza di mobili e pensili o più semplicemente ancora si potrebbero riporre sugli scaffali più bassi e facilmente raggiungibili gli oggetti di uso comune. In bagno gli interventi prioritari sono quelli per mettere in sicurezza vasche e docce: senza necessariamente stravolgere il design della propria stanza da bagno, per evitare di scivolare mentre ci si sta lavando, si possono far installare vasche con aperture laterali, sedute di sicurezza nella doccia e maniglioni antiscivolo.

La sicurezza è il primo requisito di una casa a misura di anziano

In tutta la casa andrebbe fatta attenzione ai tappeti: spesso risultano scivolosi e rischiano di far inciampare, oltre a rendere difficoltoso il movimento con carrozzelle, girelli e altri dispositivi di assistenza alla camminata. Un discorso simile vale anche per tutti i mobili e gli accessori bassi, come coeffe table e i tavolinetti da salotto, che andrebbero per questo eliminati o spostati almeno in stanze poco frequentate. La questione sicurezza, insomma, non può essere sottovalutata in casa degli anziani. Il che vuol dire anche tenere in considerazione la possibilità di stare male e avere bisogno di aiuto: dei bottoni antipanico potrebbero essere installati, così, in camera da letto o in soggiorno. Telecamere di sorveglianza e allarmi tutelano, invece, da tentativi di infrazione e incidenti simili.