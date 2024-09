Capsule per la macchinetta perché conviene utilizzarle

Le capsule del caffè, soluzione sempre più amata dai consumatori della classica bevanda, portano con sé vantaggi e svantaggi. Conviene utilizzarle? La risposta è confortata dalla valutazione delle diverse caratteristiche, e dalla scelta di mettere a confronto pro e contro del popolare metodo di preparazione della bevanda.

L’uso delle capsule ideale per un caffè di qualità

Dagli anni ’90 in poi l’uso delle capsule per il caffè è diventato sempre più popolare e apprezzato.



Un rituale antico e prezioso come quello del caffè, al quale la stragrande maggioranza degli italiani non intende rinunciare, si è evoluto all’insegna delle tecnologie di ultima generazione, regalandoci al contempo nuovi aromi, gusti e miscele, soprattutto grazie all’uso delle capsule.



Oggi chi ama la bevanda può gustarla fra le mura di casa esattamente come al bar, senza rinunciare in alcun modo alla qualità. Le capsule caffè disponibili in commercio garantiscono, infatti, caratteristiche e proprietà in grado di soddisfare appieno le aspettative dei consumatori. Gli utilizzatori delle capsule possono godere di un’ampia varietà di prodotti e soluzioni, che vanno ben oltre la proposta del bar.

I vantaggi del caffè in capsule: pro e contro

Il caffè in capsule porta con sé vantaggi e svantaggi che, analizzati da vicino, ci permettono di mettere a confronto pro e contro del popolare metodo di preparazione della bevanda.

· Pro

A favore delle capsule possiamo mettere sicuramente la rapidità e la semplicità d’uso. Questi due aspetti sono l’autentico punto di forza delle capsule. Visti i tanti impegni della giornata, e i tempi sempre più stretti, anche per godersi un buon caffè è utile ottimizzare ogni momento della giornata.



La capsula consente di preparare un caffè di qualità con estrema rapidità. A garantire un percorso di preparazione veloce è il formato compatto, già pronto, che non produce perdite di tempo nel predisporre l’esatto dosaggio.



Preparare il caffè con la capsula è facile, vista la semplicità d’uso della macchinetta. La capsula ci permette di gustare la bevanda, da sola o con il latte, già di prima mattina quando il tempo è tiranno, perché ci si deve preparare velocemente per affrontare il lavoro, la scuola o una qualsiasi altra attività.



La semplicità d’uso della macchinetta non rende necessarie grandi pulizie, le capsule non sporcano e, una volta utilizzate, si gettano.



Per procedere nella preparazione del caffè accesa la macchinetta, controllato il livello dell’acqua, inserita la capsula, non resta che attendere il giusto livello della temperatura, e ottenere un buon caffè direttamente in tazza è un gioco da ragazzi.



La comodità delle capsule si abbina perfettamente all’alta qualità dei prodotti disponibili in commercio. Si tratta di blend che regalano gusto e aromi preziosi, capaci di soddisfare le aspettative dei tanti consumatori con bevande che non hanno nulla da invidiare al caffè del bar.

· Contro

Per contro, a rendere le capsule meno appetibili, sono due aspetti ovvero la scarsa economicità delle capsule, e l’impatto sull’ambiente delle soluzioni non compostabili.



Le capsule non sempre sono convenienti dal punto di vista economico. In commercio sono reperibili tipologie di capsule diverse, dal costo più o meno elevato. Chi desidera risparmiare senza rinunciare al gusto e alla qualità può scegliere con sicurezza le capsule compatibili, oppure sfruttare sconti, offerte e vendite promozionali di quelle originali.



L’impatto delle capsule monodose è un problema non ancora integralmente risolto, anche se molte aziende si stanno attrezzando per mettere sul mercato soluzioni ecosostenibili.



Purtroppo, la maggior parte delle capsule è realizzata in plastica o alluminio, e in entrambi i casi il prodotto viene gettato nell’indifferenziata.



Il problema si può risolvere con un po’ di buona volontà, dividendo la parte in plastica o alluminio dai fondi del caffè, gettando le prime nei bidoni della differenziata dopo un’accurata pulizia e lavaggio, e i fondi nell’umido. I fondi del caffè, tra l’altro, sono un ottimo fertilizzante da collocare nei vasi di fiori o da utilizzare nell’orto.

Il caffè in capsule non provoca danni

Chi, sino ad ora, ha pensato che il caffè in capsule potrebbe provocare danni all’organismo è fuori strada. Studi scientifici hanno dimostrato che non esiste alcuna differenza fra il caffè preparato con la moka o con le capsule, e quello consumato al bar. In realtà approfondite ricerche mediche hanno accertato che il caffè offre un importante aiuto in termini di prevenzione delle malattie cardiovascolari.